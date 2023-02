Issu d'une formation en Sciences Humaines et Sociales (Géographie et Sociologie), mes premières expériences professionnelles ont été dans le secteur culturel et dans le milieu associatif.



J'ai intégré l'Ecole de Management de Strasbourg entre 2012 et 2013. J'y ai préparé un Master Universitaire en Marketing et Gestion d'événements. L'objectif de cette formation était pour moi, de pouvoir perfectionner mes compétences afin de compléter mon parcours professionnel, en ayant une cohérence diplôme / expériences.



Cette formation m'a ouvert les portes dans un premier temps du département Marketing et Commercial du secteur culturel (Opéra national de Paris & Théâtre du Châtelet) avant que je ne découvre dans un second temps le monde de l'événementiel sportif en tant que chargé de mission lors de l'UEFA EURO 2016.



En 2017, je me suis installé à Montréal pour y effectuer une mission auprès d'une jeune entreprise en plein développement (Carrément Tarte !) afin de leur apporter mon expertise en gestion d'événements et en expérience clients.



Suite à cette mission, j'ai eu l'opportunité de poursuivre ma carrière dans le secteur culturel (Festival Juste Pour Rire, Orchestre classique de Montréal), l'organisation d'événements (EVENKO - Groupe CH), et dans le domaine de l'événementiel sportif (Les Alouettes de Montréal), en tant que chargé de projets.



Après cette expatriation réussie de 2 ans et demi, riche en expériences, j'ai décidé de rejoindre l'EM Strasbourg - Business School en tant que chargé d'accompagnement de carrière aux étudiants (coach) afin d'accompagner les futurs talents de demain dans leurs projets de carrière professionnelle.



Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer en contact avec moi : faly.ratsimandresy@yahoo.fr