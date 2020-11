Perrine TAVERNIER

J'ai 26 ans. Je suis coordinatrice dans une association de développement rural et agricole dans la Drôme depuis un an et demi, et chargée de TD à l'université de science politique à Lyon2, dans un TD sur les questions politiques liées à la mondialisation. J'ai beaucoup voyagé, et travaillé sur des projets très diversifiés, touchant des domaines d'action différents. (Educatif, social, développement rural/agricole). J'apprécie particulièrement de travailler pour des projets transdicsiplinaires. Actuellement je me forme à de nouveaux outils que je met en pratique dans mon travail, le montage vidéo, la photographie et le montage son. Je me forme aussi à l'accompagnement d'entités (entreprises, associations) dans la structuration de leurs projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Coordination de projets

Animation de réunions

Esprit analytique

Gestion budgétaire

Synthèse

Animation de formations