Peschaud NICOLAS

Mes compétences informatiques



Responsable de projets depuis plus de dix ans, je dirige aujourdhui deux équipes de développement qui gèrent pour lune les éditions de facturation de lERP Cegi et pour lautre des applications Web et Mobile dans le domaine des ressources humaines et de la paye.

Dabord analyste programmeur au sein de l'équipe Finance, Jai collaboré à plusieurs produits liés à la comptabilité avant de morienter vers la gestion de projets. Même si la programmation nest plus mon cœur de métier, je cherche constamment à renouveler mes compétences techniques.



Gestion de projet

Pilotage de projet. Responsabilité de progiciels de la gamme « Next » Cegi.

Cadrage, estimation de charges, planification, management.

Gestion de plan qualité, gestion des risques, CMMI

Gestion de code source, de builds, de suivi des modifications via Team Foundation Server.

Analyse et Conception

Audit de systèmes dinformation, étude préalable de cahier des charges, analyse et conception technique.

Modélisation UML et Merise (PowerAMC, StarUML, MS Visio,..)

Design Patterns

Développement

SGBD : SQL Server (SSMS, Profiler, SSIS, BI), Oracle, MySQL, DB2 AS/400

EDI : Visual Studio, Java dans Eclipse.

Langages : SQL, C# Framework 4.6, Java, Delphi

Web : ASP.Net, CSS, JavaScript, JQuery, VDoc Process.

Systèmes et Réseaux

Serveurs Web : IIS, Apache



Mes compétences :

Gestion de projet

.Net

Java Platform

Responsable de projet

C#

SQL

Visual Basic

Java EE

Oracle

MySQL

Hibernate

Mobile

ASP.NET

MVC

Team Foundation Server