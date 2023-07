Pestre DAVID

PROJET PROFESSIONNEL

Je souhaite intégrer un poste de technicien de laboratoire en contrôle qualité. Etudier, concevoir, optimiser, exécuter les différents tests sur les matières premières,les produits en phase de conception, les produits finis. Proposer des solutions aux problèmes techniques et rédiger la documentation. Mettre, au service de l'entreprise, mes compétences et mon dynamisme.



Chimie analytique :Maîtrise des méthodes chromatographiques (GC, HPLC et couplages chromatographie/spectrométrie de masse). Maîtrise des méthodes d’analyse classiques (dosages, potentiomètrie, …). Connaissances approfondies des méthodes spectroscopiques (NIRS, UV) et connaissances théoriques des méthodes d’analyse par AAS, AES, Fluorescence X,RMN.



Analyse de données (plan d’expérience) / interprétations des résultats / rédaction de rapport de synthèse.



Management de laboratoire : Gestion de la qualité (BPL, ISO9001, ISO



Mes compétences :

Réalisations des analyses de MP, FAB,PF.

Études des causes de non conformité

Organisation des priorités