Petula ELZENAAR

Spa consultante en collaboration avec VK-Organisation

VK-Organisation · Free lancer



Gestion d'une équipe de 23 personnes, 5 départements (esthéticiennes, fitness, piscine, réception, spa butler)

Organisation d'un Spa saisonnier

Gestion quotidienne, développement du CA Spa

Gestion du budget

Analyse commerciale

Planification stratégique

Sales et marketing

Relations avec les clients, presse

Recrutement et formation de l'équipe

Application des standards LQA

Enseignement en interaction dans le Spa at The Alpina Gstaad durant plusieurs heures avec des étudiants l'école Les Roches, SHMS, Leysin, Suisse,

en 2015, 2017, 2018



Prix et distinctions



-Best Spa Manager of the year, Bilanz, Switzerland

juillet 2014 Émetteur de la distinction Financial magazine Bilanz price 15-16 2014

-Tatler Travel Awards 2017. Alpine Marvel, Nov. 2016 Tatler

-Best Spa Hotel in Switzerland, Janv. 2016 Handelszeitung

-Nr. 1 - The Best Luxurious Spas of Switzerland, Six Senses Spa at The Alpina Gstaad, Déc. 2014

-Nr. 1 - The Best Luxurious Spas of Switzerland, category: Ski- Luxury Spa above 1000 M, Spa ranking: Handelszeitung.ch



Spa Manager, Grand Hotel Bordeaux & Spa

Grand Hotel Bordeaux & Spa

May 2012 - Nov 2012 · 7 mois

Bordeaux

Management de léquipe 12 personnes,

Chargée de restructuration et d'organisation.

Encadrement, recrutement

Reporting CA

Application LQA

Création d'une nouvelle carte des soins.