Phi Long LE

Diplômé dans le commerce international et marketing international et réseaux. Passionné par le Commerce, le Marketing et La Restauration. En plus, des années expériences dans le monde de restauration en France. Je oriente ma carrière vers le monde des meilleurs produits alimentaires et les bons produits origines naturels. Je exporte des meilleurs pâtisseries, viennoiseries de la France et même la culture gastronomique français vers les pays Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam. Dans le sens inverse, je importe des bons produits origines naturels dans ces pays pour les introduire dans le marché français.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Gestion d'entreprise commerciale