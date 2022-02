Philippe ALBRAND

Après 10 ans passés dans le domaine de la maintenance informatique à dépanner de nombreuses entreprises (LCL, DHL, ST Microelectronics...) j'ai eu envie de m'investir dans un domaine qui me passionne: le web.

J'ai d'abord passé 2 ans dans une SSII dans laquelle j'étais en charge du développement de l'intranet et du site internet ainsi que de quelques sites web client, clients gérés aujourd'hui par mon autoentreprise depuis la fermeture du pôle web de cette SSII.

Par la suite, j'ai été embauché par le Groupe Vial (enseignes Vial Menuiseries, Cuisines Stock, Vial Deco...) en octobre 2010 afin de gérer tous les sites du groupe ainsi que de nombreuses applications intranet permettant une meilleure interaction entre les magasin et les usines du groupe (Gestion SAV, Application de demandes de remboursements, Gallerie photo des showroom magasin...).

Parallèlement à cela je travaille a mon compte en tant qu'autoentrepreneur depuis janvier 2009 ce qui m'a permis un immersion encore plus forte dans le monde du web (réseaux sociaux, développement, communication...).



Mes compétences :

Webmaster