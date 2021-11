Philippe ANTAJEAN

Je suis polyvalent et capable d'acquérir de nouvelles compétences rapidement. Ma grande passion est la musique et l'audiovisuel dans lesquels je suis un spécialiste, mais je m'intéresse aussi à pleins d'autres domaines. Au fur et à mesure de mes projets personnels et professionnels, j'ai appris à utiliser de nombreux outils en autodidacte et je cherche sans relâche à aiguiser mes compétences. Les défis intellectuels ne me font pas peur et la qualité de mon travail ainsi que mon implication sont toujours appréciés de mes employeurs et de mes collaborateurs. A cela s'ajoute mon sens du service et mes capacités rédactionnelles et relationnelles.



Mes compétences couvrent :

L'ingénierie du son et le montage vidéo

L'informatique, la bureautique et les technologies du web

La logistique, l'électricité et la sécurité incendie

La gestion des stocks et la gestion administrative