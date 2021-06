Philippe ASSELIN

Profil quelque peu atypique :



FAURECIA Siège d’automobile

Technicien dépanneur chez TUBAUTO (devenu ECIA puis FAURECIA)

Responsables des Méthodes Maintenance et chef de projet de la mise en place complète d’une GMAO sur sîte industriel.



Responsable Gestion par la suite d’une UPA (Unité Production Autonome). Correspondant entre les responsables d’UPA et le Contrôleur de gestion. Mise en place d’outils informatiques de suivi des coûts.



Adjoint au contrôleur de gestion sîte puis MSG en formation continue à la faculté d’EVRY (91).



Sucrerie Lesaffre SAS



Responsable Méthodes et GMAO à la sucrerie : (re)mise en place de la GMAO (COSWIN) et développement d’états Crystal Report associés.



Animateur sécurité et conseiller sécurité au transport produits dangereux ADR



Auditeur Interne ISO 22 000 & ISO 50 001



Mes compétences :

GMAO

Informatique de gestion

Sécurité industrielle

Prévention des risques professionnels

ISO 22000