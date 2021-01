Philippe AZZI

Passionné depuis mon enfance par la mer et la montagne, entre rêve de devenir guide de haute montagne ou scaphandrier, j'ai opté pour les travaux publics maritimes. J'ai exercé mon métier avec passion et rigueur en France et à l'étranger sur des projets d'envergure durant presque 20 ans.



Fort de cet expérience riche et passionnante, je démarre désormais une nouvelle aventure professionnelle et personnelle avec la création de ma propre société de conseils en travaux maritimes, IngéMARINE Consulting, à destination des entreprises françaises et étrangères.

Démarrage de l'activité dans le courant de l'année 2018...



Mes compétences :

Béton

Béton Armé

Travaux maritimes

Quais

Digues

Travaux fluviaux

Travaux lacusres

Shore approach & Landfall

Travaux sous-marins

Travaux de plongée

Palplanches

Conduites sous-marines

Inspection sous-marine d'ouvrages d'arts

Corrosion marine

ACCROPODE(TM)

Terminaux portuaires

Jetée

Aménagements portuaires

Terminaux LNG

Dragage

Pieux