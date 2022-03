Philippe BERNA

Conseil en communication, management et conduite du changement concerté

Coach certifié

Enseignant et formateur





EXPERTISE :



CONSEIL

• conseil en communication et management

• animation de la réflexion stratégique

• conduite du changement concerté

• accompagnement/conseil des cadres et des dirigeants dans leur management



ÉTUDE - INTERVENTION

• étude qualitative / étude action

> système de valeur d'entreprise / identité interne des organisations / amélioration de la collaboration transversale...

• projet de service / projet de direction

• conception et animation de dispositifs participatifs, focus groupe

• animation de colloque, Workshop, table ronde



RECRUTEMENT

• accompagnement/conseil pour les métiers de la communication



FORMATION

• conception de programme et direction pédagogique

• conception et animation de séminaires sur mesure : management, leadership, écoute active, prise de parole publique, gestion de conflit, communication, conduite de réunion, relations humaines...



Parcours antérieur



> Enseignant et consultant durant 13 ans, en parallèle de mes activités de conseil (1999 – 2012)

Sciences Com' - groupe Audencia

• Enseignant des programmes : licence, master 1 et master 2 (plus de 50 jours d'interventions annuelles) - conception des contenus, animation des séminaires, supervision des intervenants, tutorat et correction des mémoire M1, responsable de micro-agences en M2, membres de jurys, etc.

• Consultant auprès d'entreprise et de collectivité (formation et conseil)





> Délégué général d’une association d’entreprises (Grandjouan onyx, Manpower, Général de Santé…). Objectif : concevoir et concrétiser des solutions innovantes en matière de formation agrée et de partenariat entre les entreprises (mécénat de solidarité), l’État et les institutions

> Consultant en agence de publicité et en agence de communication environnementale

> Chargé de communication interne/externe





Formations continues suivies :

• Les style de Leadership et leurs influences sur la synergie (approche Black et Mouton) : GRID - 2006

• Au coaching : formation des cadres du groupe Grandjouan (Vivendi) - 1998

• Communication interpersonnelle : cours du Dr xMarshall Rosenberg (CNV) - 1998

• Psychologie générale : I.S.P (sous la direction du Dr Coret), Paris - 1996



Mes compétences :

Concertation

Communication

Réflexion stratégique

Coaching

Formation

Management

Leadership

Accompagnement

Médiation

Conduite du changement