Philippe BIVALSKI

PERCUSSIONISTE : mon instrument m'a permis de côtoyer, au cours d’un véritable un parcours initiatique, des musiciens de toutes les traditions du globe.

Citons parmi les plus connus : Jacques HIGELIN , Ricky MARTIN , Claude NOUGARO , Enrico MACIAS , Fabienne THIBAULT , Djamchid CHEMIRANI , Jean-Claude CHAZAL , Mestre BERNARDO , José BOTO , Mamady KEITA , Mare SANOGO , Charlie SANTIAGO , CHANGUITO , Christian Nicolas , Alberto VILLAREAL , Pierre CHERIZA , Ernesto Gatell , Mino CINELU , CARLOS .



ENSEIGNANT / FORMATEUR : depuis 1985 , actuellement professeur de percussions traditionnelles au Conservatoire Jean-Baptiste Lully 92800 PUTEAUX



AUDIOVISUEL : Tournage dans plusieurs longs métrages, séries TV et habillages Télévision.

Entre autres : «Jeanne et le garçon formidable»,

« Eden Log », « Les Bougon » , « L’art d’aimer »

habillages télé sur France Ô



Mes compétences :

Animation

Chant

Choriste

Danse

Formateur intervenant

Orchestre

Swing