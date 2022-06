Philippe BOURILLON

Bonjour,



Je suis Directeur Qualité Totale & Excellence Opérationnelle.



Fort de mon expérience dans des environnements industriels et internationaux, je fais progresser, avec mes équipes, les résultats des sociétés par l'application adaptée des systèmes, des méthodes, et, des outils de la qualité et du Lean Six Sigma dans tous les Processus Opérationnels, Supports, Services et Pilotage.



Expérience acquise dans le secteur de l'Automobile, de l'Aéronautique, de la Défense, de la Chaîne du froid, et, dans celui des systèmes de détections de produits dangereux et illicites.



J'ai vulgarisé mes connaissances et compétences des démarches, méthodes et outils de la qualité, du Lean et du Six Sigma pour pouvoir les enseigner à l'ISTY (Institut des Sciences et Techniques des Yvelines). Ecole d'Apprentis Ingénieurs - filière Mécatronique.



Mes principales expertises portent sur la :

- Gestion structurée des défaillances en clientèle (analyse par le PDCA, 8D, FTA, 5M, 5P)

- Fiabilité des produits (Shainin/RedX, Six Sigma)

- Maîtrise factuelle de la qualité sur le terrain

- Maîtrise des fournisseurs

- Validation de la conception et du développement de produits industriels et la qualification des processus de fabrication associés (méthodes APQP/PPAP, AMPQP, AQMPP-Q3P, Passeport)

- Management du Système Qualité (ISO9001, ISO/TS16949, EN9100) et Management de Système Intégré QSE

- Pilotage du changement : Déploiement d'une nouvelle démarche organisationnelle ou Optimisation et Amélioration continue des processus Opérationnels, Supports et Services (Culture ACE, LEAN Six Sigma)



Mon approche du management et mes capacités dadaptation des directives internes et externes me permettent davoir des équipes volontaires, persévérantes, autonomes et de compétences reconnues par le management français, Européen, Mondial et par les clients.





Formations récentes :

- Analyse des incidents Facteurs Humains

- Auditeur IRCA ISO9001

- Black-Belt Lean-6 sigma

- Management par l'Assertivité



Mes compétences :

Kaizen

Lean management

Travail en équipe

Management

Gestion de projet

Audit

Gestion de la qualité

Lean Six Sigma

Analyse de risques

Maîtrise des fournisseurs

Certification ISO/TS 16949, ISO 9001, EN9100