Philippe BOUTECULET

Diplômé de l'école Boulle depuis 1988, section agencement-architecture intérieure.

J'ai évolué professionnellement dans différentes sociétés d'aménagement intérieur (Dennery, Réponse Groupe) pour être actuellement directeur général adjoint de la société ADF (groupe IDEC).

De dessinateur à chargé d'affaires, puis directeur des études et directeur technique, j'ai pu acquérir une parfaite connaissance et maîtrise du secteur du second œuvre, du mobilier et de l'agencement T.C.E.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Management

Vente

Architecture