Philippe BROMANN

PARCOURS PROFESSIONNEL

Août 2008 - Actuel

Responsable Scénographique - Mémorial Charles de Gaulle, Colombey les deux églises

Coordination technique et artistique des expositions temporaires

Responsabilité du bon fonctionnement de la scénographie

Élaboration des plannings du personnel, des cahiers des charges technique.

Janv 1989 - Août 2008

Concepteur lumières de spectacles - Organisateurs technique des métiers du spectacles, Dijon

Concepteur lumière en relation avec les metteurs en scène et chorégraphes pour la création des projets artistiques.

Régisseur lumière de tournées avec l'Associassions Notoire et le Grenier de Bourgogne.

Directeur technique et régisseur général de festivals: Nouvelle Scène, Why Note, le

Printemps du Théâtre en Mai, Entre Cours et Jardin.

Formateur en installations techniques de scènes de spectacle.

Avr 2006 - Juin 2008

Chef d'entreprise - SARL Marie Fil, Chaumont & Langres

Nov 2002 - Avr 2006

Régisseur général - Ville de Dijon Auditorium, Dijon

Responsabilité du bon déroulement des spectacles

Responsabilité de l'accueil des artistes

Gestion du personnel technique, organisation du planning

FORMATION

2022

Expression orale et gestuelle Whistcom, Metz

2022

Gérer les situations et les personnes difficiles Arnaud STIMEC, Strasbourg

1992

CAP électrotechnique : spécialisé spectacle ARTDAM, DIJON

Spécialité équipement lumière et vidéo

Spécialité équipement de sonorisation

Spécialité régisseur d'équipement scénique