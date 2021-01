Directeur Administratif et Financier, mon expérience de plus de 20 années dans les univers US GAAP et SOX m'a permis de développer une double compétence en Finance et en Informatique (SAP).



Homme de terrain ayant une culture industrielle forte et aguerri au management de projets dans un contexte de changements organisationnels forts, je souhaite intégrer durablement une entreprise à taille humaine ouverte sur l'international afin de dynamiser et d'organiser son activité économique et financière.



Mobile sur le Nord de la France et le Benelux, n'hésitez pas à me confier vos nouveaux projets !



Philippe Cabay

cabay.philippe@neuf.fr







Mes compétences :

Ressources humaines

Direction financière

Gestion de projet

ERP

Contrôle de gestion

Conduite du changement

Fiscalité

Comptabilité

US GAAP

Direction de services partagés

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Industrie

Métallurgie

Automobile

SAP ECC6 (FI-CO)