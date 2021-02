Philippe CHATELLIER

KTM-ADVANCE (PARIS)

Projets :

EDIT UP

MEEDAAT (Formation mixte)

HAS (Haute Autorité de Santé)

SPFF (Bruxelles)

EUROCONTROL(BRUXELLES) SafetyNets

Ministère de la défense



Février 2003 – avril 2006 : projet de formation Renault F2K pour SPX-VALLEY FORGE

27 modules de formation multimédia destinés aux techniciens du réseau Renault



J’ai conçu 8 modules d’évaluation et 2 modules de cours.



Octobre 2002 à janvier 2003 : projet e-learning Auchan – module de formation en ligne pour les vendeurs télévision - vidéo - hi fi.

Conception et pilotage du développement d’animations Flash, création de la structure AICC du cours.



Freelance

Août 2003 : Réalisation cédérom P. Gauguin : Noa Noa (MosquitoWeb pour la Réunion des Musées Nationaux).



Avril 2002 : Conception de modules de cours e-learning pour la formation d'ingénieurs de l'Ecole Navale de Brest.



2001: Conception de modules de cours bureautiques pour le site de formation en ligne de la société AFIDE, http://www.interformation.net;

Site web de la société ECOSITA (filiale de SITA groupe SUEZ)



2000 :

Site de e-commerce de la société France Abonnements (sauf la partie technique);

Cédérom de formation à Windows pour les assurances ALLIANZ

Cédérom de formation pour la Fédération Française de Podologie

Cédéroms institutionnels ECPA, centre cinématographique et photographique des Armées), Ecole de Saint-Cyr.



Mes compétences :

E-learning