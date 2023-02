Philippe CHAVETIAS

Organisé, disponible, polyvalent, bon communicant et expérimenté, je reste ouvert à toute proposition me permettant de poursuivre mon évolution dans un environnement technique international



COMPETENCES:



o Management qualité opérationnelle et gestion d'équipe

o Pilotage système qualité automobile ISO/TS 16949

o Reporting, animation et conduite de réunions à l'international, interlocuteur lors des audits clients

o Auditeur qualité système et procédé, développement fournisseurs : Europe de l'Est , Asie, Amérique, interventions à chaud : sous-capacité, problèmatique démarrage fournisseur

o Relations clients et fournisseurs : gestion réclamations et retours clients, sélection fournisseurs, mise en place et suivi d'indicateurs de performances QCD

o Maîtrise normes produits RoHS, UL et data base IMDS

o Outils qualité analyse, conception et industrialisation : PDCA , FMEA, SPC, capabilité, Ishikawa, R&R, 8D...

o Connaissances plasturgie, tréfilage, émaillage, découpage, pressage/frittage, traitements thermiques et surface, assemblage et soudure



o Anglais lu, parlé, écrit (langue de travail clients et fournisseurs), TOEIC 790

o Pack office : Excel, Word, Powerpoint, Outlook







Mes compétences :

Automobile

Qualité

Projets transversaux

Reporting

Mécanique

Management

Matériaux

Distribution