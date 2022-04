Norbert CLOUVEL

Reprise de la société DEBARGES début 2012, je suis le factotum de celle-ci et j'interviens concrètement dans tous les secteurs (Commercial, Administratif, RH, Qualité (ISO 9001-2015), Informatique (Hard & Soft), Technique...).

Cette nouvelle expérience complète sérieusement mon parcours.



Responsable de fabrication dans le milieu du façonnage photographique, milieu exigeant:

Propriété Client, délai de fabrication extrêmement court ( < à 8h), saisonnalité et fortes variations, qualité attendue.

Par ma formation technique, j'ai exercé une fonction de technicien de maintenance pendant 8 années. Je suis venu à la gestion de production par mon bon sens et par l'intérêt que j'ai porté aux méthodes TPM, KAIZEN et Lean Manufacturing. En parrallèle de mon activité professionnelle, j'ai suivi des formations Lean, Kaizen et obtenu une licence de gestion de production, option: Logistique de production.

Leader naturel avec une vraie culture du résultat, j'ai parfaitement intégré la nécessité du travail d'équipe pour l'atteinte des objectifs fixés. Bon communiquant, j'ai vérifié l'importance de faire connaitre et partager les orientations et actions décidées dans le cadre de l'amélioration continue et de la certification ISO 9001-2000.



Mes compétences :

Amélioration Continue

ERP

JAT

kaizen

Kanban

Lean

lean manufacturing

manufacturing

MRP

Production

TPM