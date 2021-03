Philippe CHEVREUIL

Spécialiste de la mise en place de systèmes de gestion informatisée permettant d’optimiser la production (ERP, GPAO) et de rationaliser l’ensemble des flux.

Maîtrise globale des techniques logistiques et de production : ordonnancement, approvisionnements, gestion des stocks, Juste à Temps, KANBAN, SMED…

Capacité à comprendre et intégrer la stratégie globale de l’entreprise. Tempérament opérationnel, culture orientée résultats.



Mes compétences :

Approvisionnement

ERP

ERP GPAO

GPAO

Inventaire

Logistique

Logistique industrielle

Planification

Prix

Prix de revient