Paul ODIAU-LAMISET

Bonjour



A 50 ans, mon expérience est orientée gestion industrielle (via systèmes ERP) et systèmes d'informations.



Au travers de nombreuses sociétés de services et des cabinets spécialisés mais également des postes opérationnels en entreprise, mes aptitudes recouvrent l'analyse et la définition des besoins en gestion industrielle (au sens large), la démonstration, la mise en oeuvre de solutions concrètes de systèmes d'informations, le suivi des réalisations, le management d'équipes de projets et l'assistance aux responsables d'entreprise.

Je possède également une bonne approche de l'expertise d'assurance.



Confirmé, autonome et doté d'une forte puissance de travail, je suis motivé par les postes à responsabilité (directeur / chef de projet ou d'agence, expert ou consultant) dans les secteurs de la mise en oeuvre et du service, de l'ingénierie, du conseil, de l'assurance ou au sein d'une entreprise (industrielle) permettant d'exploiter la variété de mes compétences et de manager une équipe (par exemple dans un poste de directeur informatique et systèmes d'informations).

Mes orientations seront motivées par les perspectives professionnelles que la fonction pourra m'apporter.



Domicilié en région toulousaine, je suis mobile à la condition de pouvoir continuer à retrouver le sud-ouest pour les week-ends afin de garder le contact mes enfants.



Mes compétences :

GPAO

Conseil

Lean Manufacturing

APS

Marketing

Logistique

Décisionnel

GRC

Planification

SI