Philippe COMMENT

Hyalin Assurances: Le 1er Grossiste en RC pro



Notre métier:

Notre cabinet d'intermédiation en assurances est spécialisé dans la gestion et la maîtrise des risques professionnels des professions réglementées et non réglementées.



Notre savoir-faire:

Nous concevons des solutions d'assurances "Responsabilité Civile Professionnelle" et "Garanties Financières" adaptées à vos activités.



Notre epérience:

Une expérience cumulée de 30 ans en compagnie d'assurances et dans le grand courtage.



Mes compétences :

Courtage

Assurance

Conseil

Golf

Communication

Management

Marketing

Vente