Créateur de deux marques de vêtements "Breizh Rider" et "Miss Celtic".

Site de vente en ligne http://www.breizh-rider.fr



Breizh Rider est une marque de vêtements créé par un surfeur et un bodyboarder Breton .

Chez Breizh Rider on est fière de nos racines. On puise notre inspiration dans les sports de glisse et la culture Bretonne.

Douarnenez

Bretagne

Tous nos modèles son sérigraphiés en Bretagne.



Mes compétences :

Sports de glisse