Philippe COUILLAUD

Passionné par l'électronique dès le plus jeune âge, mes études m'ont tout naturellement conduit à un diplôme d'ingénieur électronicien obtenu à l'ESEO en 1987.

La première partie de ma carrière s'est déroulée dans le monde de l'électroménager, chez BRANDT, où je suis resté 11 ans. Progressivement j'ai eu des responsabilités croissantes pour terminer à un poste de responsable d'équipe de développement et de gestion de projet concernant la partie "automatismes" des Lave-Vaisselle.

Désirant intégrer un milieu plus innovant et plus technologique, je me suis alors tourné vers l'automobile en intégrant successivement:

- VALEO pour la participation à la création d'un service innovation dans la branche éclairage et signalisation en tant qu'ingénieur système (1 an)

- SIEMENS VDO pour le développement hardware d'un nouveau concept de moteur de ventilation brushless et le suivi d'industrialisation des cartes éléctroniques (4 ans)

- MAGNETI MARELLI (à travers une société de services CSIE) pour le développement hardware de modules de porte dans un premier temps (2mois). J'ai ensuite occupé le poste de référent hardware pour coordonner avec une équipe italienne un projet d'une nouvelle station télématique pour PSA, orientée multimédia: radio, audio, vidéo, GPS, GSM, DVD, Bluetooth, IRDA, CAN (2 ans).

- THALES AVIONICS pour un rôle de pivot technique dans l'aéronautique, qui a permis de donner une assise à une activité d'investigations et de recherches de pannes sur des équipements d'avion, activité au forfait pour CSIE (1 an et 3 mois).

- Depuis juin 2008, j'ai réintégré la société MAGNETI MARELLI pour occuper une fonction de concepteur hardware de tableaux de bord.



Mes compétences :

Gestion de projets