Philippe CRAVE

Auteur Réalisateur de fictions, documentaires, reportages, films institutionnels depuis 1996



Membre de la SCAM



Actuellement coordinateur de la production audiovisuelle au sein du service audiovisuel de l 'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne .



Chargé de production pour Créacin' productions entre 1995 et 2011



1994 -2009 Assistant-réalisateur et directeur de production sur des courts- métrages et documentaires



Cinéphile spécialisé dans le cinéma populaire français des années 60/70/80,



Mes compétences :



Organisation de tournages

Réalisateur

Chargé de production

Coordinateur de production

Directeur de production

Organisation de festivals, régie copie, chargé de programmation et membre de jury