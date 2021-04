Philippe DANQUIGNY

D'un profil de consultant Oracle vers la prise en charge de directions des systèmes d'information en petites et grandes structures, dans les domaines publics et privés, sur des périmètres nationaux et internationaux, j'ai en un peu plus de 20 années d'expériences parcouru une évolution linéaire qui me conduit naturellement à ce jour au management de directions des technologies de l'information. Le partage de cette expérience auprès d'entreprises ayant pour objectif de redynamiser leur stratégie numérique est selon moi la meilleure collaboration possible.



Mes compétences :

Méthodologie de projets

Management d'équipe

Direction Informatique et Télécommunication

Management de projet

Qualité projet

Business Intelligence & Performance Manag

Oracle applications

ERP

Certification ISO 9001

Stratégie digitale

Customer Relationship Management

Audit

Operational Expenditure

CSP

SAP FI

SAP CO

SAP FI TR FM

SAP MM

SAP SD

Microsoft SharePoint

Oracle

Oracle EBS

UNIX