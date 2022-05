Philippe DE LA TULLAYE

Fort d'une expérience de 15 ans dans le développement sur différentes technologies et dans la gestion de

projets à fort contenu technique, je propose mon savoir-faire dans les domaines suivants :



- Développement d'applications Windows en technologie CSharp et d'applications web Java JEE

- Gestion de projets informatique



De nature technophile, j'aime travailler sur des projets en équipe ou éventuellement seul qui nécessitent une forte implication, des échanges constructifs, et des idées nouvelles.



Mes compétences :

JavaScript

HTML

JQuery

Gestion de projet

CSharp

Visual Basic

SGBDR

Développement informatique

Java EE