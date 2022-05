Pierre GERAULT

Passioné des relations a l'export, j'aime travailler, ou apprendre a travailler avec des contacts de toutes cultures et de tous milieux.



Mes expériences à l'étranger (emplois passés et études) m'ont appris a appréhender la communication dans le cadre international en pleine conscience des différences culturelles que j'aime découvrir encore et encore.



J'ai mis en place une agence réceptiveArray organisant des séjours haut de gamme dédiés à un public étranger souhaitant une véritable rencontre avec la culture française.

Nous proposons également la prise en charge de séminaires sur le territoire Ardèchois.



En 2012 dans un objectif de complémentarité d'activités, j'ai mis en place une structure de transport de personnes à la demande destinée principalement à proposer des navettes entre les départements du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche vers les Aéroports et gares TGV du Sud-Ouest de la France.Array



L'aventure continue...



