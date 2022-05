Mickaël LÉONCE

Je suis actuellement médiateur culturel pour le Grand Site Aven d'Orgnac (Sud Ardèche) et la Cité de la Préhistoire. Je suis chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre d'actions culturelles autour de la Préhistoire et de l'archéologie, destinées à tous les publics accueillis par le site tout au long de l'année.

Mon dernier projet consistait en la réalisation d'un campement préhistorique animé par une équipe de 4 animateurs archéologues autour de différentes thématiques (Allumage du feu, Taille du silex, Art de la chasse, Peinture rupestre...). Établi sur les mois de Juillet et Août 2012, le parc a accueilli plus de 28000 personnes.



Mes compétences :

Gestion de projets

Animation d'équipe

Création web

Gestion d'équipes

Rédaction de rapports

Archéologie

Action culturelle

Art

Histoire

Culture