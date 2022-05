Philippe DE LONGEVIALLE

Président de MontBlanc Patrimmonium, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Placements, assurance, immobilier neuf ou ancien, j'assure la cohérence et l'efficacité de la gestion patrimoniale. Grace à mon expérience en urbanisme, j'assure aussi le lien entre acteurs publics et privés pour le développement de projets et la valorisation d'un patrimoine foncier.

Expert immobilier diplômé du CNAM et adjoint au Maire de Grenoble jusqu'en 2014 en charge de l'urbanisme et de l'aménagement, j'ai acquis une grande expérience de l'aménagement urbain, de la création de nouveau éco-quartiers, du développement durable. J'ai mené de nombreuses concertations avec les acteurs locaux, les professionnels et les habitants.

Comme Directeur-Adjoint de Métropole Savoie, j'ai travaille plus spécialement sur la planification urbaine et les politiques de déplacements/mobilités.

Ex informaticien, j'ai des bases scientifiques et un grand intérêt pour les nouvelles technologies et l'innovation.

Mes expériences variées (public/privé, salarié/indépendant, métiers ...) m'ont ouvert un grand champ de compétences et une perception globale des enjeux.



Mes compétences :

Urbanisme

Études qualitatives

Immobilier

Conférencier

Concertation publique

Relations Publiques

Synthèse rédactionnelle