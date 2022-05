Philippe DE MACEDO

VIVARTE, Directeur Expansion France:



- Définition, en collaboration avec le Directeur Immobilier Groupe, de la stratégie d’expansion France des

enseignes LA HALLE, LA HALLE O CHAUSSURES, BESSON CHAUSSURES, DEFI MODE



- Chargé du développement par la recherche de nouveaux points de vente : Environ 100 000 m²/an,

création de 70 à 100 magasins/an, budget annuel: 55 millions d’euros, 5 collaborateurs et 2 assistantes.



- Négociations financières et juridiques auprès des promoteurs, propriétaires et agences immobilières,



- Optimisation du parc de magasins (1641 magasins) notamment via la cession de magasins.



- Aide à la négociation du renouvellement des baux de magasin avec les bailleurs privés et les bailleurs

institutionnels.



- Résolution des éventuels conflits et litiges avec les bailleurs.