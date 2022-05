Philippe DE OLIVEIRA

Actuellement étudiant en dernière année à l'école Centrale Marseille et terminant ma formation dans les domaines du traitement d’image et du signal, je recherche activement un stage de fin d’études.



J'ai eu la chance de pouvoir m'investir dans la vie de mon école, notamment sur le plan associatif, au sein du bureau des élèves en tant que responsable de l'organisation de la 7ème édition du Gala. Cela m'a permis de développer mes capacités de gestion d'équipe, de planification et de communications.



Lors de ma formation, j'ai choisi comme matières dominantes le traitement d'image, le traitement du signal ainsi que la programmation en C, C++ et Java. La principale motivation de ce choix est la grande diversité des domaines d'applications (médical, aérospatial, climatologie, sécurité, vision par ordinateur)



Mes compétences :

Électronique

Management

Gestion de projet

Télécommunications