Philippe DE RIDDER

Retraité désormais, et topujours intervenant vacataire... !

EX-agent mandataire pour AXA France, et partisan des contacts directs : 06 08 89 05 08 !



Auteur du livre (auto édition, vente directe par l auteur)



172 TRIMESTRES / 20 ANS DE CHOMAGE / HYMNE A LA PRECARITE



un ouvrage qui a failli se titrer "confidences d'un formateur"... d'où l'usage d'un pseudo !



Consultant vacataire, Cabinet R D A Formation Conseil SARL-2004…

Centré sur l’accompagnement des dirigeants, interventions tant en Conseil et Audit qu’en Formateur pour ‘’focaliser l’entreprise sur ses clients’’ ; avec une spécialisation dans le développement de l’efficacité commerciale, le management pro-actif, et la communication interpersonnelle ou dans les organisations, et la mise en place de procédures qualité et de la loi « DIF »…

Membre de LCG-Learning & Consulting Group, Adhérent de la CSFC.

Consultant chargé de l’ingénierie de formation FC2P Batiformation 1997/2004(2 rue du pont neuf, 74960 Cran Gevrier, Pdg : Claude PRAS)

Conception et modélisation des 300 stages proposés dans le « Batilogue », animations sur mes thèmes de compétence, conception de référentiels CQP…



Consultant I.E.F.C.B.-Groupe I.E.F 1991/96

(Chemin du Roy d’Espagne 13009 Marseille, Dir : Pierre Kuentz),

Responsable Qualité (ISO 9000, Homologation multisite des formations qualifiantes, et mise en place des certifications individuelles des intervenants), ingénierie de tous les modules de formation nécessaires au développement stratégique de l’entreprise, (dont animation sur mes thèmes de compétence) obtention de l’homologation du cycle qualifiant « technico-commercial produits pour la construction ».



Créateur-Gérant de Troisième Voie Sarl. 1984/91

(Cession en 1988 devenue PODIUMS SA, 1 rue de Mailly, 69200 Caluire, Pdg Philippe LEROY)

- formation et motivation de réseaux de vente ou distribution, ou de l’économie sociale

- Elaboration et mise en place de tableaux de bord commerciaux au sein d’une SARL de formation (CEPAV, rue des Archers 69001 Lyon, Dir : Martine Gerest)

- Mise en place d’un secrétariat commun d’une structure d’aide à la création d’entreprise (SITRA)

- Test d’une politique commerciale ciblant les professions du secteur tertiaire supérieur : architectes, comptables, et professionnels de la sécurité et de la formation (DEVENIR SA LYON, Pdg Jean Marc THIRION)



Attaché de direction des Ateliers du Val de Marne - 1979/83

(A.V.M. , 12 rue Francisco Ferrer 94200 Ivry, Pdg : Jean CURTI)

Rachat en location gérance d’une fabrique d’écrins et cartonnages de luxe (France Écrins à Valréas), recrutement, développement, encadrement de la force de vente au plan national + Suisse.



Technico-Commercial du Complexe Industriel Arts Graphiques de Villebon - 1976/79

(IMPRIMERIE REY -91120 VILLEBON- Pdg : Philippe REY)

Développement des ventes multi cibles, augmentation du chiffre d’affaire d’environ +40% chaque année, mise en place et exécution du plan d’action commerciale d’une usine de cartonnages SACF sise à Auxerre



Assistant commercial des Editions ALSATIA - 1973/76

(17 rue Cassette 75006 Paris, Dir : Jean Paul Gisserot)

Trois années de gestion des stocks, conception et mise en œuvre des actions promotionnelles, vente par correspondance, suivi du tableau de bord de production de la collection SDP (2 ouvrages par mois)



Second de Bar CET (Paris)-1969/72

Trois années à l’étranger, Autriche, Italie, Espagne, Angleterre, missions successives en qualité de Second de bar en Hôtels Palaces, responsabilité des stocks, gestion des horaires et tâches des équipes (management jusqu’à 17 collaborateurs sur 3 sites en saison pleine).