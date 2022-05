Philippe DE ROUSSEAU

Ma soif d'apprendre et le désir de satisfaire ma curiosité font que je suis ouvert à toutes propositions liées au milieu de la JOAILLERIE et du LUXE.



Pour ce faire, et ce, pendant plus de trente ans, j'ai :



Assuré un management interculturel d’équipes et de projets dans un contexte international.



- En ouvrant et équipant des ateliers de production et en assurant la direction technique.

- En recrutant et formant les artisans aux normes Qualité de la Haute-Joaillerie.

- Et, en sensibilisant le personnel à l’organisation, maintenance, méthodes.



Géré et garanti la Qualité (Lancement - Production - Après-vente).



- En définissant les modalités de la Qualité de travail des ateliers.

- En suivant et analysant les retours produits, en déterminant les actions correctives et en apportant un appui technique aux services Qualité.

- En déterminant le type de pièces de rechange nécessaires et leurs fonctions.

- En auditant, homologuant et qualifiant les ateliers S.A.V..

- En animant un Intranet destiné à assurer l’information des S.A.V. des boutiques.

- Et, en définissant et rédigeant une charte des standards qualité et en la communiquant aux réseaux de vente.



Véhiculé une image de marque, pérennisé et transmis une notoriété : approche communication produit / culture de marque.



- En assurant une interface technique / qualité avec la création.

- En participant à l’élaboration des collections et, en créant leur "carte d’identité".

- En faisant les études de faisabilité en lien avec les exigences clients et les contraintes techniques et en concevant les fiches techniques pour leur entretien.



Mes compétences :

Joaillerie

Industrie du Luxe

Bijouterie

Mode