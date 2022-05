Philippe DE SAINT-SAVIN

Après avoir fait mes premiers pas comme soignant dans le sanitaire, j'ai redonné une nouvelle dynamique à ma vie professionnelle en orientant ma formation vers le Marketing et le Management d'activités et des Hommes.

Ainsi, j'ai intégré une Ecole de Commerce de laquelle je suis diplômé d'un Master en Management des Organisations et Entrepreneuriat.



Si vous vous demandez qui je suis, tout se résume dans ces quelques mots : Résilience, empathie, loyauté, polyvalence et curiosité.



A travers mes diverses expériences professionnelles, j'ai pu développer plusieurs expertises métier :

- Le management d'activité

- La gestion commerciale

- Le pilotage de projets à 360°

- La gestion d'un centre de profits

- Le Management des Hommes et l'animation d'équipes pluridisciplinaires

- La communication, la publicité et le marketing opérationnel



Je suis à l’écoute d’opportunités et suis prêt à me lancer de nouveaux défis...



Profondément convaincu que chaque rencontre peut être enrichissante, n'hésitez pas à me solliciter...



Mes compétences :

Organisation

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Marketing relationnel

Développement commercial

e-Business

Marketing innovation

Business development

Marketing produit

Management operationnel