Mission d'expertise Perl chez Suez Environnement

domaine: trames binaires sur protocole Meter-bus et réalisation de tests

Et aussi une appli Windows mobile en C# avec le CF 3.5.

Mission parfaite: du Perl, du C# et l'occasion d'acquérir des connaissances dans des domaines que je ne connais pas.









Mes compétences :

Javascript

PHP

Perl

Json

Ajax

Développement web

UNIX

XML

Python

C#

GIT

Moose (Perl)

Daemontools

Lumen

Node.js