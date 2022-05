Philippe DEGROODT

ALLIANCE HEALTHCARE, répartiteur pharmaceutique français, est filiale d'un groupe International, WALGREENS BOOTS ALLIANCE, leader mondial de la santé et du bien-être en pharmacies.

Depuis mon entrée, je n'ai cessé d'évoluer au sein de cette société aux métiers nombreux et variés.



Mon travail de terrain, sur le plan national, est de mettre en place des solutions innovantes et pérennes par l’étude, le chiffrage, la planification et la supervision de projets techniques.

Les principales règles à respecter sont les suivantes :

........... Le Zéro impact commercial et social pendant les phases de travaux

........... L’Optimisation des ressources (humaines et matérielles)

........... La Maîtrise du temps (planning) et des budgets

Cela me permet de rencontrer différents profils et d’adapter en permanence mes méthodes de travail.

Ce challenge quotidien m’anime et me fait avancer.



Ma philosophie : La vie professionnelle (et aussi personnelle) est faite de projets, de changements et de perpétuelles adaptations, autant se donner les moyens de les réussir.



Fort de ma formation scientifique et de mon expérience, je mets à disposition ma capacité d'écoute, mon autonomie, mon sens des responsabilités ainsi que mon professionnalisme.

Ma connaissance des impératifs économiques, logistiques et législatifs du monde pharmaceutique en général et de la répartition en particulier, sont des atouts supplémentaires.