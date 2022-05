Philippe DELAGE

Responsable Trésorerie & Financement, en recherche active, je possède une expérience confirmée.

C’est ainsi que j’ai développé une expertise en trésorerie, relations bancaires et gestion des risques au sein de diverses structures.

Même si j’ai essentiellement agi à l’intérieur d’un groupe de négoce international durant 18 ans, mes résultats témoignent du fait que je peux apporter une contribution efficace dans d’autres secteurs d’activité.

Par ailleurs, je suis reconnu dans mes capacités managériales.







TRESORERIE, RELATIONS BANCAIRES

► Création et structuration d’un service trésorerie.

► Mise en place d’un logiciel de trésorerie.

► Rédaction de procédures.

► Restructuration de la dette.

► Mise en place d’un emprunt bancaire ; affacturage.



GESTION des RISQUES de CHANGE et de TAUX

► Couvertures (change : achat vente à terme, swap. Taux : swap, option).



GESTION du RISQUE de LIQUIDITÉ

► Gestion des flux France et étranger (équilibrages quotidiens des comptes) plus de 600 M€.

► Rationalisation du pool bancaire en France et à l’international.

► Cash pooling.

► Budget : prévisionnel à court terme et moyen terme (établissement et suivi).



Mes compétences :

Trésorerie

Gestion des risques financiers

Management d'équipe

Relations bancaires

Microsoft Word

Microsoft Excel

Foreign Exchange

Commodities