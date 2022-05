Philippe DELAHAYE

J'ai 13 ans d'expérience dans l’innovation et le développement de systèmes embarqués pour l’industrie Télécoms.



J'ai exercé des fonctions de Project Manager et Business Development Manager pour des programmes de recherche et développement pour des terminaux mobiles et des équipements de l’infrastructure d’un réseau cellulaire.



J’ai été continuellement en charge de projets dans un contexte international (clients, partenaires, organismes de standardisation, projets collaboratifs) et dans un environnement de travail multiculturel. J’ai prospecté pour le montage de projets collaboratifs visant à trouver des budgets supplémentaires dans le cadre d’une stratégie de développement de nouvelles activités.



Je suis intéressé par la gestion de projets dans un contexte international et dans le domaine des nouvelles technologies, le développement du programme en s’impliquant dans le support des activités avant-vente et en étant garant de la bonne exécution de ces projets jusqu'au lancement des produits.





Compétences Générales:



- Gestion de projets dans un contexte international et multicuturel

- Développement d'activités

- Relation avec différents intervevants externes (Partenaire, client, sous-traitant)

- Prospection pour des projets collaboratifs (FP7, ANR, Celtic) et élaboration des propositions techiques et financières

- Representant dans des groupes de normalisation (3GPP RAN2, ETSI TC RRS)

- Gestion d'équipe (Recrutement, évaluation de carrière)



Compétences Techniques:



- LTE, Réseau d'accès radio (RAN), carte à puces (SIM,USIM,WIM), Sans-contact (NFC), sécurité et radio intelligente

- Dévelopement de logiciel embarqué

- Méthode de développement logiciel: cycle en V

- Connaissance théorique des méthodes agiles



