Bonjour,

Depuis un an, nouveau challenge en tant que conseiller clientèle en banque, avec un objectif de spécialisation à moyen terme en épargne puis en gestion de patrimoine.



Je souhaite surtout souligner l’ouverture d’esprit du Crédit Agricole eut égard à mon profil un peu atypique.

Beaucoup d’autres entreprises françaises (tous secteurs confondus), rencontrées dans le cadre de ma récente recherche d’emploi, n’ont pas cette volonté et cette capacité à recruter d’autres profils que des clones...



Bravo et merci



Vincent Favé



Mes compétences :

Design produit

Marketing opérationnel

Création graphique

Réseau de distribution

Communication

Création d'entreprise

Visuel Merchandising

Luxe

Marketing

Bijouterie

Distribution

Strategie Marketing/Communication

Négociation commerciale BtC

Negociation commerciale BtB