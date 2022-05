Au sein de KEONYS France, Benelux et Allemagne, en charge de :

- Etudier, construire et proposer des solutions pour adresser la strategie des entreprises

- Supporter le developpement des affaires dans les domaines du PLM et du MES

- Mettre en oeuvre les meilleurs pratiques developpees par DASSAULT SYSTEMES



Mes compétences :

Conduite de projet

Business Process Management

Gestion d'équipe