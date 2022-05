Philippe DELANGRE

Doté d'une solide expérience en qualité de Responsable Logistique Transport et Relation Clientèle, je me suis lancé dans entreprenariat.

Cette expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, tant en terme de contact et développement de portefeuilles Client, qu'en terme de Gestion Administrative et Financière, et m'a aussi permis de conforter mes aptitudes à la planification, ainsi qu'au respect des Coûts/Délais/Qualité.

J'aspire aujourd'hui à mettre à profit mes compétences dans un environnement industriel, et suis ouvert à l'appréhension de nouveaux domaines et de nouveaux secteurs d'activités.

Dynamique, motivé, autonome sont quelques unes des qualités qui font de moi un collaborateur fiable et efficace.





Mes compétences :

Transport routier

Ordonnancement

Travail en équipe

Planification

Gestion de la relation client

Logistique

Microsoft Office