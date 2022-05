Philippe DELANNAY

Riche de multiples expériences, en cabinet d’audit, en tant que directeur financier d‘une banque, en tant que créateur et développeur d’un cabinet de consultant en finance, en assurant la direction générale d’établissements du secteur public, j’ai développé une réelle expertise dans les domaines du pilotage de la stratégie financière et budgétaire, du contrôle des procédures et du management à travers une double culture public/privé.

Manager de terrain, adaptable, rigoureux, ayant le sens de la communication et du travail en équipe, je suis très orienté culture du résultat, conduite du changement et organisation des services.

Force de proposition et diplomate, je mets mes compétences et mon expérience au service des exécutifs pour les accompagner et les sécuriser dans leurs objectifs stratégiques et leurs projets.



