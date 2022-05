Philippe DELAPLACE

Ingénieur d'exploitation, ancien responsable d'une exploitation minière et des bassins d'eaux résiduaires d'une société de chimie minérale de Lorraine.

Gérant d'une société unipersonnelle de prestations de services, conseils en exploitation minière, forages d'eau ou miniers, management de process continu.

Je suis intéressé par toute proposition de service associée de près ou de loin à ces activités ou aux géosciences sens large.

Je suis basé sur Pau (64) et Nancy (54).

Je suis mobile sur toute la France et à l'étranger pour des missions de courte ou moyenne durée.



Mes compétences :

Management opérationnel

exploitation minière

Géologie

Forage

Organisation