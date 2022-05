Philippe DELARBRE

Depuis Novembre 2014, BRICODEPOT, chef de groupe achats " construction / menuiseries "



Auparavant,



• de 2008 à 2014, BIGMAT France, coordinateur Achats, chef de marchés «bois-panneaux-menuiseries»



• De 2006 à 2008, BRICOMARCHE, Category Manager « revêtements sols et murs-aménagement de la salle de bains »



• De 2004 à 2006, BRICODEPOT, chef de produits acheteur « revêtements de sols, bois et dérivés »



• De 1995 à 2004, groupe BRICORAMA-BATKOR,

2002-2004 : Chef de produits acheteur « bois bâti », centrale d’achats BRICORAMA,

1995–2002 : direction, magasin BRICORAMA de VIRY CHATILLON



• De 1993 à 1995, association « WICKED »,

Création et direction d’une association spécialisée dans le management et la promotion musicale



• De 1991 à 1993, groupe LEROY-MERLIN,

Chef de rayon, magasin LEROY-MERLIN de MASSY



• De 1990 à 1991, société CATHARSIS,

Responsable informatique d’une P.M.E spécialisée dans les réalisations d’études marketing



Mes compétences :

Produits

Grande distribution

Distribution spécialisée

Bois

Négoce

Achats

Marketing

Matériaux

Management

Gros oeuvre