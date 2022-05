Philippe DELARIVIERE

Évoluant depuis plus de 20 ans dans le commerce de la mode, et dans la grande distribution, je souhaite aujourd'hui orienter ma carrière professionnelle vers un secteur et des missions ou je puisse exprimer pleinement mes acquis, ainsi que mes compétences.



Manager entreprenant et gestionnaire rigoureux, j'ai su optimiser les résultats économiques de mes centres de profit tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client.



Formateur, j’ai animer et développer des modules de formations ,j'ai intégré et coaché des équipes de directions , analyser les résultats et proposer des axes de recherche pour le développement.



Doté d'un fort sens commercial acquis en appréhendant les contraintes et les enjeux des métiers de la distribution, c'est en toute autonomie que j'ai su convaincre mes collaborateurs et mes clients.



Mes compétences :

Gestion

Encadrement

Évaluation environnementale

Management

Communication

Animation

Merchandising

MOT Testing