Philippe DELASALLE

Je suis graphiste indépendant basé, Après plus de 15 ans passé à travailler pour un grossiste informatique nantais (Nemo,Nedis) dans la communication et marketing, et le développement de la marque propre AMARINA, j’ai décidé de me lancer dans cette aventure en tant qu’auto entrepreneur. Créatif et motivé, je suis passionné par toutes les formes de création graphique du print au web.



Je suis toujours à la recherche d’un nouveau projet ou d’une collaboration. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, un devis, conseil, ou un rendez-vous.



Mes compétences :

Informatique

Sourcing

Marketing

Adobe

Photo

Design

Design produit

Marketing produit

Sourcing international

Développement produit

Lancement de produits

Gestion de produit

Commercialisation des produits techniques

Mac OS X

Photoshop

HTML / CSS

Packaging

Worpress

Divi