Philippe DELENCLOS

Je dirige actuellement le Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences de PICARDIE (www.cibcpicardie.fr)



Une équipe de 7 personnes spécialisées en :

- Bilan de Compétences

- Formation au Bilan de Compétences

- Prestations Pôle Emploi

- Aide à la mise en place de contrat de professionnalisation en entreprises (recrutement, établissement de parcours de formation, suivi de tutorat, bilans et évaluations)

- Bilans d'orientation "Jeunes"

- Conseil en VAE

- Formations Tuteur / Formateur en entreprise / Techniques de Recherche d'Emploi



Le CIBC PICARDIE est également centre de Fonction Ressources / Recherche et Développement en Bilans de Compétences (soutenu par la Région Picardie et le FSE).



Le CIBC PICARDIE est membre de la Fédération Nationale des CIBC (www.cibc.net)



Mes compétences :

MANAGEMENT

GESTION

RECRUTEMENT

BILAN DE COMPETENCES

OUTPLACEMENT

FORMATION

CONSEIL AUX ENTREPRISES