Didier LEROY

Activités

Créateur Gérant de

Bicycle Repair MAN Vélo Réparateur

- entretien & réparation de vélo à domicile

- récupération de vélos quel que soit l'état

- location étudiants, vente

Prestations et services sur le site web

http://bikeripair.free.fr



Président de l'association Droit D'Vélo douaisis

Pour plus de détails, consulter le site web

htp://droitdvelo.free.fr



Militant pour une ville avec moins de voitures, mais pour des déplacements actifs !

(voir aussi mes centres d'intérêt)



Milieu Professionnel :

Travail en Bureau d'Etudes R&D en milieu industriel (années 80-90)

Service militaire en Allemagne (10è Régiment du Génie à Spire -Speyer am Rhein- Compagnie de franchissement, sous officier

Ministère de l'équipement (DDE60, DDE67 puis Service Navigation N-PdC)

Direction Territoriale NPdC de Voies navigables de France (VNF)



Technicien Supérieur en Chef de l'Équipement au Ministère du Développement Durable, actuellement mis à disposition de Voies navigables de France pour :

- Chargé de mission Prises & Rejets sur l'ensemble du réseau fluvial Nord-Pas de Calais (gestion d'un peu plus de 5000 connections)

- Astreinte réseau et Suivi de l'état du réseau via la centralisation des données hydrauliques des 680km de canaux navigables de la direction régionale du Nord - Pas de Calais de VNF.

- Organisation de la Gestion de crise sur le réseau en cas de crue (trop d'eau) ou d'étiage (pas assez d'eau), dans ce cas, édition des rapports journaliers et du rapport d'après crise. Ceux-ci sont diffusés jusqu'au niveau des préfets.

- Webmaster du site Grand Public pour la communication de données générales de gestion hydraulique.



Les fonctions exercées depuis mon entrée dans le fonctionnariat ont été diverses :

- Ré-Aménageur routier (déclassement de voiries);

- Assainissement (solutions de stockage EP DO et réseaux séparatifs EU EP EI)

- Méthodologie Ouvrage d'Art de béton précontraint;

- Webmaster (en 2006, passage des sites intranet et internet du html en gestion de contenu avec SPIP);



- Formateur interne Bureautique ;

- Formateur sur l'interface Web SPIP ;



Mes missions et fonctions actuelles (ainsi que les précédentes) me confrontent régulièrement à différents interlocuteurs, qui vont de l'agent de terrain à la direction générale des services. La communication est toujours bi-directionnelle.



Fonctionnaire d'État mis à disposition de la DT NPdC de VNF.

Secouriste du travail



Mes compétences :

Mécanique

Cuisine

Cinéma

Cyclisme

Informatique

Photo numérique

Peinture sur figurines 25mm

Kamasutra-logue