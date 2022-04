Didier LEROY

Apres 20 ans d'expérience dans le domaine du batiment constructions métalliques et charpentes métalliques où j'ai occupé tous les postes jusqu'à dirigeant d'entreprise , j'ai passé un titre professionnel de formateur pour adultes que j'ai obtenu en juillet dernier .depuis je suis formateur logistique chez promotrans dans les dispositifs cap et bac logistique et fait aussi de la formation continue ainsi que du jury professionnel .



Mes compétences :

Animation

Communiquer

Logistique

mutualisation